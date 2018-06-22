Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: İki EGO Otobüsü Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var !

Ankara'dan son dakika haberi geldi. Edinilen bilgilere göre iki EGO otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

banner396

Son Dakika: İki EGO Otobüsü Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var !

Ankara'dan son dakika haberi geldi. Edinilen bilgilere göre iki EGO otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

22 Haziran 2018 Cuma 09:47
Son Dakika: İki EGO Otobüsü Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen bilgilere göre iki EGO otobüsü çarpıştı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Ankara'da iki ego otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen feci trafik kazası sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza sonucu 15 kişi de yaralandı.

Kaa sonras vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralılara da ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, sabah saatlerinde Ayaş- Ankara yolu Altay Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DV 3878 plakalı belediye otobüsü, bulvar üzerinde yolcu indiren 06 BY 5212 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolculardan Nilgün Can (46) olay yerinde yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şlk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.06.2018 10:17
Anahtar Kelimeler:
Ankara KazaAnkaraEgoHaberSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş Taciz İddiası: Otobüste Önce Taciz Ettiler, Sonra...
Flaş Taciz İddiası: Otobüste Önce Taciz Ettiler, Sonra...
Taciz Şekli Akıllara Durgunluk Verdi: Eline Havlu ve Poşet Sarıp...
Taciz Şekli Akıllara Durgunluk Verdi: Eline Havlu ve Poşet Sarıp...
Az Önce Duyuruldu! Bozok Üniversitesi Mülakat Şartsız 53 Yeni Personel Alacak
Az Önce Duyuruldu! Bozok Üniversitesi Mülakat Şartsız 53 Yeni Personel Alacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim