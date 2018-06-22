Son Dakika: İki EGO Otobüsü Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen bilgilere göre iki EGO otobüsü çarpıştı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Ankara'da iki ego otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen feci trafik kazası sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza sonucu 15 kişi de yaralandı.

Kaa sonras vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralılara da ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, sabah saatlerinde Ayaş- Ankara yolu Altay Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DV 3878 plakalı belediye otobüsü, bulvar üzerinde yolcu indiren 06 BY 5212 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolculardan Nilgün Can (46) olay yerinde yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şlk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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