Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Hükümetten Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması 'Artık Bayrağımız Dalgalanıyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

banner396

Son Dakika! Hükümetten Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması 'Artık Bayrağımız Dalgalanıyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2018 Pazar 16:28
Son Dakika! Hükümetten Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması 'Artık Bayrağımız Dalgalanıyor'
banner400

Hükümetten Son Dakika Açıklaması 'Bugün Kahraman Mehmetçiğimiz, Burseya'yı Temizledi'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Zeytin Dalı Harekatının tam da planlandığı gibi devam ettiğini, operasyonla birlikte bölücü teröristlerin bölgeden bir bir temizlendiğini söyleyen Bozdağ, bugün Burseya Dağının'da temizlendiği, dağda al bayrağın dalgalandığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, teröristler ve onların destekçilerinin psikolojik harekat içerisidne olduğunu o yüzden sosyal medyadaki yapılan haber ve görüntülere inanılmaması gerektiğini, bunların yayılmasına bilerek ya da isteyerek aracı olunmaması gerektiğini belirtti. Hükümet Sözcüsü ,"Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarıyla devam etmektedir. Hava ve arazi koşullarının olumsuzluğuna rağmen kahraman mehmetçiklerimiz, adım adım ilerlemekte,planlanan hedefleri bir bir ele geçirmekte,bölgeyi terör örgütleri ve teröristlerden temizlemeye devam etmektedir.Bugün kahraman mehmetçiklerimiz,Burseya Dağı’nı teröristlerden temizledi ve ele geçirdi.

Burseya Dağında ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor.Bu başarıyı/zaferi bizlere yaşatan Gnkurmay Başkanımız H. Akar başta olmak üzere kahraman mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz.Yüce Allah’ın muhafazası ve yardımı;aziz milletimizin duası/desteği;devletimizin gücü ile sahip oldukları imanları;vatan,bayrak,millet ve devlet sevgileri ve cesaretleriyle kahraman mehmetçiklerimiz zafere ulaşacak;ülkemize kurulmuş tuzakları ve oyunları bir bir bozacaktır.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında, yapılacak provokasyonlar, tahrikler,algı operasyonları,yalanlar ve iftiralara karşı uyanık ve dikkatli olmalıyız. Resmî açıklamalar ve resmî makamlarca teyit edilmiş haberler dışındaki açıklamalara ve haberlere itibar etmemeliyiz.Terör örgütleri, teröristler ve destekçilerinin psikolojik harekat gereği sosyal medya ve diğer medya üzerinden yaptıkları/yaptırdıkları;yaydıkları/yaydırdıkları haber,yorum ve görüntülere inanmayalım,bunların yayılmasına bilerek veya bilmeyerek aracı olmayalım.

Burseya Dağının teröristlerden temizlenip Türk Silahlı Kuvvetlerinin eline geçmesi bölgede büyük bir sevinç ve memnuniyet meydana getirdi.Şu anda Azez’de,Burseya Dağı’nın alınmasından memnuniyeti ve Allah’a şükrü ifade için camilerin minarelerden teşrik tekbirleri getiriliyor."

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.01.2018 19:03
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HükümetAfrin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'a 2 Roket Saldırısı Daha
Hatay'a 2 Roket Saldırısı Daha
7 Bin 500 TL için 450 Bin Kişiye Son Uyarı! Başvuru Yapmayan Alamayacak
7 Bin 500 TL için 450 Bin Kişiye Son Uyarı! Başvuru Yapmayan Alamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başkomutanınız Önden Gidecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başkomutanınız Önden Gidecek"

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim