Son Dakika! Hükümetten Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması 'Artık Bayrağımız Dalgalanıyor'

Hükümetten Son Dakika Açıklaması 'Bugün Kahraman Mehmetçiğimiz, Burseya'yı Temizledi'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Zeytin Dalı Harekatının tam da planlandığı gibi devam ettiğini, operasyonla birlikte bölücü teröristlerin bölgeden bir bir temizlendiğini söyleyen Bozdağ, bugün Burseya Dağının'da temizlendiği, dağda al bayrağın dalgalandığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, teröristler ve onların destekçilerinin psikolojik harekat içerisidne olduğunu o yüzden sosyal medyadaki yapılan haber ve görüntülere inanılmaması gerektiğini, bunların yayılmasına bilerek ya da isteyerek aracı olunmaması gerektiğini belirtti. Hükümet Sözcüsü ,"Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarıyla devam etmektedir. Hava ve arazi koşullarının olumsuzluğuna rağmen kahraman mehmetçiklerimiz, adım adım ilerlemekte,planlanan hedefleri bir bir ele geçirmekte,bölgeyi terör örgütleri ve teröristlerden temizlemeye devam etmektedir.Bugün kahraman mehmetçiklerimiz,Burseya Dağı’nı teröristlerden temizledi ve ele geçirdi.

Burseya Dağında ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor.Bu başarıyı/zaferi bizlere yaşatan Gnkurmay Başkanımız H. Akar başta olmak üzere kahraman mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz.Yüce Allah’ın muhafazası ve yardımı;aziz milletimizin duası/desteği;devletimizin gücü ile sahip oldukları imanları;vatan,bayrak,millet ve devlet sevgileri ve cesaretleriyle kahraman mehmetçiklerimiz zafere ulaşacak;ülkemize kurulmuş tuzakları ve oyunları bir bir bozacaktır.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında, yapılacak provokasyonlar, tahrikler,algı operasyonları,yalanlar ve iftiralara karşı uyanık ve dikkatli olmalıyız. Resmî açıklamalar ve resmî makamlarca teyit edilmiş haberler dışındaki açıklamalara ve haberlere itibar etmemeliyiz.Terör örgütleri, teröristler ve destekçilerinin psikolojik harekat gereği sosyal medya ve diğer medya üzerinden yaptıkları/yaptırdıkları;yaydıkları/yaydırdıkları haber,yorum ve görüntülere inanmayalım,bunların yayılmasına bilerek veya bilmeyerek aracı olmayalım.

Burseya Dağının teröristlerden temizlenip Türk Silahlı Kuvvetlerinin eline geçmesi bölgede büyük bir sevinç ve memnuniyet meydana getirdi.Şu anda Azez’de,Burseya Dağı’nın alınmasından memnuniyeti ve Allah’a şükrü ifade için camilerin minarelerden teşrik tekbirleri getiriliyor."

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