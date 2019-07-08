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Son Dakika! Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde Patlama!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi merkezinde bulunan bir derneğe ait depoda yangın çıktı. Depoda bulunan boyaların bomba gibi patlaması nedeniyle 7 kişi yaralandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamasında 7 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Son Dakika! Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde Patlama!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi merkezinde bulunan bir derneğe ait depoda yangın çıktı. Depoda bulunan boyaların bomba gibi patlaması nedeniyle 7 kişi yaralandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamasında 7 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:25
Son Dakika! Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde Patlama!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde patlama meydana geldi...

Reyhanlı'da bir derneğe ait olan ve içinde boyaların olduğu depoda yangın çıkması sonrasında boyaların bomba gibi patlaması korku dolu anlara sahne oldu.

Reyhanlı, Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde yer alan 3 katlı binadaki depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda biri ağır 7 kişi yaralandı...

HATAY VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamasında ise; Reyhanlı ilçesinde bulunan bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını ifade etti.

Yaşanan olayda 7 kişniin hastanede tedavi altına alındığını belirten Vali Doğan, ekiplerin olaya müdahale ettiğini aktardı.

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