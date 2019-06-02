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Son Dakika… Hakkari’de çatışma: 2 şehit , 1 yaralı

Hakkari kırsalında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Son Dakika… Hakkari’de çatışma: 2 şehit , 1 yaralı

Hakkari kırsalında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

02 Haziran 2019 Pazar 00:11
Son Dakika… Hakkari’de çatışma: 2 şehit , 1 yaralı

Hakkari-Çukurca arasındaki kırsal alanda akşam saatlerinde operasyona giden güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lılar arasında sıcak temas sağlandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Bir süre devam eden çatışmanın ardından teröristler bölgeden uzaklaştı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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