Son Dakika Haberi: Erzincan'da Feci Kaza: 2 Ölü , 16 Yaralı

Erzincan'da feci bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre bugün saat 14.10 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 8'inci kilometresi üzerinde bulunan Akyazı Beldesi çıkışında meydana gelen feci trafik kazasında, Adem Yeşilyurt idaresinde olduğu öğrenilen 24 M 9014 plakalı, Üzümlü Belediyesi'ne ait halk otobüsü Erzincan'a seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan ve iddiaya göre aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçen Behçet Yaşkesen idaresindeki 34 LVP 73 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma ile birlikte meydana gelen feci kazanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından durum kurtarma ve sağlık ekiplerine gönderildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandna feci kaza sonucu aralarında yolcularında bulunduğu 16 kişi de yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü, bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından titizlik içinde çıkarıldı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavilerine devam edildi. Araç parçalarının savrulduğu karayolu yaklaşık olarak 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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