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Son Dakika! Erken Seçim Teklifi Anayasa Komisyonundan Geçti!

Erken seçim teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonundan oy birliğiyle geçti. TBMM Genel Kurulunda da görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanının onayıyla 24 Haziran'da erken seçim resmileşecek.

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Son Dakika! Erken Seçim Teklifi Anayasa Komisyonundan Geçti!

Erken seçim teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonundan oy birliğiyle geçti. TBMM Genel Kurulunda da görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanının onayıyla 24 Haziran'da erken seçim resmileşecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 20:28
Son Dakika! Erken Seçim Teklifi Anayasa Komisyonundan Geçti!

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Erken seçim teklifi dün MHP ve AK Parti Grup Başkanvekilleri aracılığıyla TBMM Başkanlığı'na iletilmiş, teklifin iletilmesinden henüz 48 saat dahi geçmemişken Anayasa Komisyonuna gönderilmişti. Anayasa Komisyonunda kısa süren tartışmaların ardından teklif komisyonda oy birliği ile kabul edildi. Şimdi sırada TBMM Genel Kurulu var...

Erken seçim teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonundan oy birliğiyle geçti. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin yapılmasını öngören teklif Anayasa Komisyonundan geçerek TBMM Genel Kuruluna gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşmelerin ardından erken seçimin 24 Haziran'da yapılmasına yönelik düzenlemenin Cumhurbaşkanının onayına daha sonra da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 19.04.2018 20:31
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