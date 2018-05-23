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Son Dakika: Döviz Alım Satımı Durduruldu!

Dolarda gece yarısı yaşanan sert yükseliş tarihi rekoru beraberinde getirdi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek döviz rakamları görülürken, Borsa İstanbul, kısa vadeli yatırımlar hariç tüm döviz varlığını Türk lirasına döndürme kararı aldı.

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Son Dakika: Döviz Alım Satımı Durduruldu!

Dolarda gece yarısı yaşanan sert yükseliş tarihi rekoru beraberinde getirdi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek döviz rakamları görülürken, Borsa İstanbul, kısa vadeli yatırımlar hariç tüm döviz varlığını Türk lirasına döndürme kararı aldı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 12:22
Son Dakika: Döviz Alım Satımı Durduruldu!

Dolarda gece yarısı yaşanan sert yükseliş tarihi rekoru beraberinde getirdi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek döviz rakamları görülürken, Borsa İstanbul, kısa vadeli yatırımlar hariç tüm döviz varlığını Türk lirasına döndürme kararı aldı.

Bunun yanı sıra Tahtakale'de bulunan dövizcilerin bazıları döviz alım satımını geçici olarak durdurma kararı aldı. 4.92 seviyelerine kadar çıkan dolar fiyatları satışlarla birlikte 4.82'ye geriledi. An itibariyle dolar tekrar bir yükseliş içerisine girerek 4.86 civarında işlem görüyor.

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Son Güncelleme: 23.05.2018 12:29
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