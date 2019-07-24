Son Dakika: Diyarbakır Polis Merkezi'nde Patlama!

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.
Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.
Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.
Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.
Instagram Sayfamız için Tıklayınız
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA