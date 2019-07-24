Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103457
ALTIN
261.214
DOLAR
5.7048
STERLIN
7.1225
EURO
6.3572
Son Dakika: Diyarbakır Polis Merkezi'nde Patlama!
Bakan Selçuk: Toplu sözleşme sürecini uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağız
Namık Kemal Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Hangi şartlarda çift maaş hakkı alınır?
MEB'den okullara cep telefonu düzenlemesi

Son Dakika: Diyarbakır Polis Merkezi'nde Patlama!

Diyarbakır'da polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Son Dakika: Diyarbakır Polis Merkezi'nde Patlama!

Diyarbakır'da polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:56
Son Dakika: Diyarbakır Polis Merkezi'nde Patlama!

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
son dakika diyarbakır polis merkezi nde patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükelçilik Müsteşarı'na Silahlı Saldırı! Saldırgan Kafasına Sıkarak İntihar Etti!
Büyükelçilik Müsteşarı'na Silahlı Saldırı! Saldırgan Kafasına Sıkarak İntihar Etti!
Pitbull saldırısına uğrayan kadın: Köpeğin bir suçu, günahı yok
Pitbull saldırısına uğrayan kadın: Köpeğin bir suçu, günahı yok
Düğünde vurulan 16 yaşındaki damat hayatını kaybetti
Düğünde vurulan 16 yaşındaki damat hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim