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Son Dakika: Diyarbakır Ergani'de Çatışma Çıktı: 5 Ölü

Diyarbakır'ın Ergani İlçesinde iki aile arasında çatışma çıktı. İki aile arasında çıkan çatışma sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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Son Dakika: Diyarbakır Ergani'de Çatışma Çıktı: 5 Ölü

Diyarbakır'ın Ergani İlçesinde iki aile arasında çatışma çıktı. İki aile arasında çıkan çatışma sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

15 Mayıs 2018 Salı 13:54
Son Dakika: Diyarbakır Ergani'de Çatışma Çıktı: 5 Ölü

Son dakika haberi Diyarbakır Ergani'den geldi.

Bölgeden gelen son dakika bilgilerine göre Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 aile arasında kavga çıktı. Daha önce de çıkan kavga bugün yine alevlendi ve önce sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Daha sonra ise kavgada silahlar konuştu. İki aile arasında çıkan çatışmada 5 ölü vurularak hayatını kaybederken 2  kişi de yaralandı.

İhbar üzerine çok sayıda güvenlik ekibi ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemleri alırken yaralılara ilk müdahale bölgede yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Yaralı 2 kişiden birinin de durumunun ağır olduğu ve helikopterle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Silahlı kavganın yaşandığı Şeyhgür mezrasına gelen jandarma ekipleri köy çevresinde, içerisinde önlem alırken, giriş-çıkışlar ise kontrollü olarak yapılıyor.

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Son Güncelleme: 15.05.2018 14:02
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