Son Dakika! Dışişleri Bakanı Kandil'i Dümdüz Edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlere sadece Türkiye'yi değil, Tüm bölgeyi dar ettiğini söyledi.

Sıranın Kandil'e geldiğini söyleyen Çavuşoğlu,"Şimdi sıra Kandil'de. Kandili de başlarına yıkacağız. Kandil'de de tepelerine ineceğiz. Tıpkı Türkiye içindeki dağlarda inlerine gömdüğümüz gibi. Teröristlere yer yok." şeklinde konuştu. AK Parti iktidarında boş laf ve hamaset olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, seçim arefesinde rakiplerin boş vaatlerde bulunduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bazı adaylara bakıyorum vaatler havada uçuşuyor. Bedava ev verenler, araba verenler var. Kimin nesini kime veriyorsun? İş ver, iş. Biz Avrupa'nın toplamında daha fazla istihdam yaratmışız." şeklinde konuştu.

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