Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Kandil'i Dümdüz Edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlere sadece Türkiye'yi değil, Tüm bölgeyi dar ettiğini söyledi.

banner396

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Kandil'i Dümdüz Edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlere sadece Türkiye'yi değil, Tüm bölgeyi dar ettiğini söyledi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:37
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Kandil'i Dümdüz Edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlere sadece Türkiye'yi değil, Tüm bölgeyi dar ettiğini söyledi.
Sıranın Kandil'e geldiğini söyleyen Çavuşoğlu,"Şimdi sıra Kandil'de. Kandili de başlarına yıkacağız. Kandil'de de tepelerine ineceğiz. Tıpkı Türkiye içindeki dağlarda inlerine gömdüğümüz gibi. Teröristlere yer yok." şeklinde konuştu. AK Parti iktidarında boş laf ve hamaset olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, seçim arefesinde rakiplerin boş vaatlerde bulunduğunu söyledi. 

Bakan Çavuşoğlu, "Bazı adaylara bakıyorum vaatler havada uçuşuyor. Bedava ev verenler, araba verenler var. Kimin nesini kime veriyorsun? İş ver, iş. Biz Avrupa'nın toplamında daha fazla istihdam yaratmışız." şeklinde konuştu.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıDışişleri Bakanı Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kan Donduran Olay: Karşı: Koyan Genç Kızı Önce Öldürdü Sonra..
Kan Donduran Olay: Karşı: Koyan Genç Kızı Önce Öldürdü Sonra..
'Kimse Kızmasın' Dedi ve Bomba Anket Sonucunu Açıkladı
'Kimse Kızmasın' Dedi ve Bomba Anket Sonucunu Açıkladı
Bekir Bozdağ'dan Son Dakika Kandil Harekatı Açıklaması
Bekir Bozdağ'dan Son Dakika Kandil Harekatı Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim