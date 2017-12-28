Son Dakika! Çiftlik Bank'a SPK Şoku! Suç Duyurusunda Bulunuldu

Son Dakika... Son Dakika... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sanal oyun olarak adlandırılan fakat üyelerine para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank ile iligli flaş duyuru yayımladı. www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli sitelerle ilgili ve Fame Game ile ilgili flaş bilgilendirme. SPK'dan önemli duyuru.

SPK resmi sitesinden yapılan duyuruda Çiftlik Bank ve bağlantılı olduğu kişiler ve şirketlerin incelendiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, Gümtük ve Ticaret Bakanlığı'na da bu konuda bilgi verildiği duyuruldu.

SPK'dan yapılan açıklamada, "Faaliyetlerin incelenmesi neticesinde Çiftlik Bank adlı oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getirilerin vadedildiği, oyun platformunda vadedilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği ancak söz konusu şirketlerin de zarar ettiği görüldüğünden mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vadedilen edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, sayısı tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda kişiden hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde yüksek getiri taahhüdü yoluyla para toplanmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80. maddesi ile kurulması yasaklanmış olan 'piramit satış sisteminin' özelliklerini bünyesinde barındırması ve hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak konuyla ilgili olarak 5207 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157. ve 158. maddeleri kapsamında cumhuriyet başsavcılığına suç ihbarında bulunulmasına ve 6502 sayılı Tüketici Kanunu’nun 6. ve 80. maddeleri kapsamında gereğinin takdir ve ifasını temin etmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA