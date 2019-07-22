SON DAKİKA! CEYLANPINAR'A ROKETATAR SALDIRISI!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 3 kişi yaralandı.

Habertürk'e konuşan Ceylanpınar Belediye Başkanı Suriye yönünden bir rokeratar atıldığını belirtti.

Saat 21.20 sıralarında Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesi’nde bir patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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