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Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Bingöl'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı tarafından 300 bin TL ödülle gri listede aranan "Delila Çiya" kod adlı Ceylan Buğan olduğu tespit edildi.

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Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Bingöl'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı tarafından 300 bin TL ödülle gri listede aranan "Delila Çiya" kod adlı Ceylan Buğan olduğu tespit edildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:33
Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Bingöl'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı tarafından 300 bin TL ödülle gri listede aranan "Delila Çiya" kod adlı Ceylan Buğan olduğu tespit edildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl merkez sınırlarında 6 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen operasyonda 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan kimlik teşhisi sonucu etkisiz hale getirilen 3 BTÖ mensubundan birisinin sözde Erzurum eyaletinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığınca gri listede aranan Delila Çiya kod adlı Ceylan Buğan olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bölge halkının desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürdüğü bilgisine de yer verildi.

Kaynaklar; İhlas Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 19.09.2018 14:52
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yüksel 2 saat önce

Geber amk kaltağı...

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TSK 2 saat önce

Ohhhhhhh

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zeynep açıkgöz 58 dakika önce

gebersin pislik

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