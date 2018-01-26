Son Dakika! Çavuşoğlu Çok Sert Konuştu 'Afrin'i Geçmeyin Derseniz!!!'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Kepez'de ABD'ye yönelik çok sert konuştu. ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'Afrin sınırını geçmeyin' sinyaline değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörü bitirmek için her yere gidebileceğini, bunun kararını kimsenin veremeyeceğini söyledi.

İnsan Hakları konusunu öne sürerek teröristleri aklamaya çalışanlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada insani yardım konusunda 1. sırada olduğunu hatırlatarak, kendi ülkelerinde işkence yapanlar, başka ülkelere dehşet saçanların Türkiye'ye insani yardım dersi veremeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu , Afrin'in sınırını geçmeyin derseniz, o bizim için geçersizdir. Terör , tehdit nereden gelirse gelsin, ister afrin, isterse sincar'dan gelsin, isterse Kandil'den , menbiç'den gelsin, nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahele eder, onu yok ederiz. Bu bizim görevimiz. Hem mücadele edeceğiz, hem de diplomasiyi yöneteceğiz. Türkiye'ye dost olmak isteyen herkesle dost oluruz. Önce Türkiye'ye saygı duymayı herkes öğrenecek. Türkiye'ye karşı nasıl yaklaşacaklarını öğrenecekler, öğrenmeye başladılar . Türkiye tehditten, şantajdan korkan bir ülke değil. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bize çıkan engellerin esasen bize faydası oldu. Hani her şerde bir hayır vardır diyoruz ya. Büyük bir millet uyandı, Türk milleti uyandı! Ne kadar büyük bir millet olduğumuzu hatırladık.