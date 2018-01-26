Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Çavuşoğlu Çok Sert Konuştu 'Afrin'i Geçmeyin Derseniz!'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Kepez'de ABD'ye yönelik çok sert konuştu. ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'Afrin sınırını geçmeyin' sinyaline değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörü bitirmek için her yere gidebileceğini, bunun kararını kimsenin veremeyeceğini söyledi.

banner396

Son Dakika! Çavuşoğlu Çok Sert Konuştu 'Afrin'i Geçmeyin Derseniz!'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Kepez'de ABD'ye yönelik çok sert konuştu. ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'Afrin sınırını geçmeyin' sinyaline değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörü bitirmek için her yere gidebileceğini, bunun kararını kimsenin veremeyeceğini söyledi.

26 Ocak 2018 Cuma 16:10
Son Dakika! Çavuşoğlu Çok Sert Konuştu 'Afrin'i Geçmeyin Derseniz!'

Son Dakika! Çavuşoğlu Çok Sert Konuştu 'Afrin'i Geçmeyin Derseniz!!!'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Kepez'de ABD'ye yönelik çok sert konuştu. ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'Afrin sınırını geçmeyin' sinyaline değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörü bitirmek için her yere gidebileceğini, bunun kararını kimsenin veremeyeceğini söyledi.

İnsan Hakları konusunu öne sürerek teröristleri aklamaya çalışanlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada insani yardım konusunda 1. sırada olduğunu hatırlatarak, kendi ülkelerinde işkence yapanlar, başka ülkelere dehşet saçanların Türkiye'ye insani yardım dersi veremeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu , Afrin'in sınırını geçmeyin derseniz, o bizim için geçersizdir. Terör , tehdit nereden gelirse gelsin, ister afrin, isterse sincar'dan gelsin, isterse Kandil'den , menbiç'den gelsin, nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahele eder, onu yok ederiz. Bu bizim görevimiz. Hem mücadele edeceğiz, hem de diplomasiyi yöneteceğiz. Türkiye'ye dost olmak isteyen herkesle dost oluruz. Önce Türkiye'ye saygı duymayı herkes öğrenecek. Türkiye'ye karşı nasıl yaklaşacaklarını öğrenecekler, öğrenmeye başladılar . Türkiye tehditten, şantajdan korkan bir ülke değil. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bize çıkan engellerin esasen bize faydası oldu. Hani her şerde bir hayır vardır diyoruz ya. Büyük bir millet uyandı, Türk milleti uyandı! Ne kadar büyük bir millet olduğumuzu hatırladık. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 16:15
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika AfrinSon Dakika Suriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Subay Alımı Başvuruları 9 Şubat'ta Sona Erecek
Subay Alımı Başvuruları 9 Şubat'ta Sona Erecek
Yol-İş Sendikası "Taşeron Kadroda Yanlışlık Var"
Yol-İş Sendikası "Taşeron Kadroda Yanlışlık Var"
Erdoğan Net Konuştu ' Kıpırdayamaz Hale Gelecekler'
Erdoğan Net Konuştu ' Kıpırdayamaz Hale Gelecekler'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim