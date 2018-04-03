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Son Dakika : Çalışma Bakanı Az önce Açıkladı! 'Maaşlar İyileşiyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu , Taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi statüsüne geçişiyle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 900 binden fazla taşeron işçinin kamuda istihdam edildiğini söyledi.

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Son Dakika : Çalışma Bakanı Az önce Açıkladı! 'Maaşlar İyileşiyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu , Taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi statüsüne geçişiyle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 900 binden fazla taşeron işçinin kamuda istihdam edildiğini söyledi.

03 Nisan 2018 Salı 12:57
Son Dakika : Çalışma Bakanı Az önce Açıkladı! 'Maaşlar İyileşiyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu , Taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi statüsüne geçişiyle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 900 binden fazla taşeron işçinin kamuda istihdam edildiğini söyledi.

Bakan Sarıeroğlu'nun Konuşmasından Satır Başları

Sarıeroğlu: "90 Gün sonunda başarıya ulaştık. Millete sevdalı bir lidere sahibiz, başka talimatları da var, inşallah hedef koyduğumuz hususlarda bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaları aynı şekilde gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Her kesimle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İçişleri Bakanlığımız Belediye Başkanlıklarındaki işe alım süreçleriyle ilgili bir genelge yayımlayacak. Kamuda bundan sonraki işçi alımlarını düzenleyecek bir çalışma içerisindeyiz.

Taşerondaki kardeşlerimizin gelirlerinde , uygulamalarında, çalışma koşullarında iyileşme olacak. 4C'den 4b'ye geçenlere yüzde 11 ücret zammı gerçekleştiriyoruz. 4B için de kapsamlı bir çalışma hazırlıyoruz. 12 ayın altında çalışanlar bu süreçte sonradan dahil ettiğimiz taşeron kardeşlerimizin hayatına dokunan iyileştirmeler olacak.

Rakamlar hala girmeye devam ediyor, dün gece itibariyle sabaha kadar sürdü. En yoğun taşeron işçinin çalıştığı Sağlık Bakanlığımızda 148 bin 489 emekçi kardeşimizin kadroya geçiş işlemi tamamlanmış durumda. 572 kardeşimiz bu süreçten faydalanamamış. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 35 bin kişi kadroya geçmiş. 6 Kişi güvenlik soruşturması sebebiyle dışarıda kalmış. Aile Bakanlığı'nda 31 bin kişi kadroya geçmiş, MEB'de 31 bin 908 kişinin kamuya geçişi tamamlanmış. Sadece 4 bakanlıkta 255 bin kişi kadroya geçti. Toplam rakam 900 bini aşmıştır.

Tüm Emekçi Kardeşlerimiz adına Sn. Cumhurbaşkanımıza Teşekkür Ediyorum."

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.04.2018 12:51
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TaşeronTaşeron KadroTaşeron Kadro Son Dakika
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Cihan 9 saat önce

Ben askeride garson olarak çalıştım askere gittim askerden geldim başvuru yapmıştım kadro alamadım çok mağdurun askerden geldim başvuru yapmıştım kadro alamadım çok mağdurun hakkımı helal etmiyorum Allaha havale ediyorum

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şanssız 11 saat önce

Hiç asgari ücretligi düşünmeyin bakalım sizleri Allaha havale ediyorum

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Öner kabuk 11 saat önce

Lütfen %70 ihale mağduriyetine takılan hastanelerde çalışan yemekhane çalışanlarına haksızlık bu yıllardır bizde bu sektöre hizmet verdik bizimde kadroya geçmek hakkımız bekliyoruz sabırla

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Guven 10 saat önce

Torpille taşerona girip bedavadan kadro ne güzel memleket bee kpss niye var o zaman

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Zeliha. 2 saat önce

Torpille. Aldiklari. Isyerindedeki. Memurlarla. Zina. Yapanlari. Mahkemelik. Olanlari. 8nsAllah. Almamislardr benim. Oglan universite terk. Aldiramadik. Kasarlar. Cirit. Atiyor. Devlet. Dairesinde

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