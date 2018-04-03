Son Dakika : Çalışma Bakanı Az önce Açıkladı! 'Maaşlar İyileşiyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu , Taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi statüsüne geçişiyle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 900 binden fazla taşeron işçinin kamuda istihdam edildiğini söyledi.

Bakan Sarıeroğlu'nun Konuşmasından Satır Başları

Sarıeroğlu: "90 Gün sonunda başarıya ulaştık. Millete sevdalı bir lidere sahibiz, başka talimatları da var, inşallah hedef koyduğumuz hususlarda bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaları aynı şekilde gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Her kesimle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İçişleri Bakanlığımız Belediye Başkanlıklarındaki işe alım süreçleriyle ilgili bir genelge yayımlayacak. Kamuda bundan sonraki işçi alımlarını düzenleyecek bir çalışma içerisindeyiz.

Taşerondaki kardeşlerimizin gelirlerinde , uygulamalarında, çalışma koşullarında iyileşme olacak. 4C'den 4b'ye geçenlere yüzde 11 ücret zammı gerçekleştiriyoruz. 4B için de kapsamlı bir çalışma hazırlıyoruz. 12 ayın altında çalışanlar bu süreçte sonradan dahil ettiğimiz taşeron kardeşlerimizin hayatına dokunan iyileştirmeler olacak.

Rakamlar hala girmeye devam ediyor, dün gece itibariyle sabaha kadar sürdü. En yoğun taşeron işçinin çalıştığı Sağlık Bakanlığımızda 148 bin 489 emekçi kardeşimizin kadroya geçiş işlemi tamamlanmış durumda. 572 kardeşimiz bu süreçten faydalanamamış. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 35 bin kişi kadroya geçmiş. 6 Kişi güvenlik soruşturması sebebiyle dışarıda kalmış. Aile Bakanlığı'nda 31 bin kişi kadroya geçmiş, MEB'de 31 bin 908 kişinin kamuya geçişi tamamlanmış. Sadece 4 bakanlıkta 255 bin kişi kadroya geçti. Toplam rakam 900 bini aşmıştır.

Tüm Emekçi Kardeşlerimiz adına Sn. Cumhurbaşkanımıza Teşekkür Ediyorum."

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