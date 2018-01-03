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Son Dakika! Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde Yangın

Son Dakika! Ankara'da Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde yangın çıktığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk ediliyor. Ankara'daki Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinin bulunduğu binada yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahele ediliyor.

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Son Dakika! Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde Yangın

Son Dakika! Ankara'da Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde yangın çıktığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk ediliyor. Ankara'daki Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinin bulunduğu binada yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahele ediliyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:03
Son Dakika! Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde Yangın

Son Dakika! Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde Yangın

Son Dakika! Ankara'da Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde yangın çıktığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk ediliyor. Ankara'daki Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinin bulunduğu binada yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahele ediliyor. Detaylar gelecek.

GÜNCELLEME: 18.44

Yangınla ilgili BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama geldi. Mustafa Destici, yangın sırasında bir alt katta toplantı halinde olduklarını söyleyerek, "Divan toplamızın sonlarına doğru bir anda yukarıda patlama sesi duyuldu. Arkadaşlara 'bir bakın' dedik. Giden arkadaşlarımız geri dönmeyince bir arkadaş daha gönderdik, 'Yangın var' dediler. Binayı çok süratli bir şekilde boşattık. Daha sonra bilgi aldık. Yangın sırasında odam boştu. Özel kalem müdürümüz patlama sesini duyuyor, içeri girdiğinde etrafı duman kapladığını fark ediyor, odanın camlarını açıyor. Camları açıp havalandırma çalıştığı sırada kendisi hareket edemez hale geldi. Diğer arkadaşlar müdahale etti.İtfaiye yangını söndürdü. Emniyet şu anda inceleme yapıyor. Sonrasında olay açığa kavuşacak. Allah'a hamt ediyoruz ki büyük bir bela olmadan can kaybı olmadan bunu atlattık. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere yetkililer arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bilgi aldılar. Herkes hassasiyet gösterdi. Başta emniyet olmak üzere itfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.01.2018 18:38
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Son Dakika Büyük Birlik PartisiSon Dakika
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