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Son Dakika: Bülent Ersoy Hastaneye Kaldırıldı-Tüm Kat Boşaltıldı

Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, ağır grip teşhisi konulması üzerine hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Son Dakika: Bülent Ersoy Hastaneye Kaldırıldı-Tüm Kat Boşaltıldı

Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, ağır grip teşhisi konulması üzerine hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:11
Son Dakika: Bülent Ersoy Hastaneye Kaldırıldı-Tüm Kat Boşaltıldı

Usta sanatçı Bülent Ersoy'dan son dkaika haberi: Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisi konulması üzerine İstanbul Cerrahi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı hakkında da henüz net bir açıklama yok. Popstar 2018 programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım'ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek"

KALDIĞI ODANIN OLDUĞU KAT KOMPLE BOŞALTILDI

Hastaneye kaldırılan ve tedavisine yatarak devam edilen Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy'a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.

Usta sanatçının tedavisi devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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