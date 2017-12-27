Son Dakika! Bir İlçede Daha Yılbaşı Etkinliklerine İzin Yok!

Taksim ve Beşiktaş'ın ardından Şişli'de gerçekleştirilmek istenen yılbaşı etkinliğine izin çıkmadı. Şişli Belediyesi'nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı güvenlik gerekçeleriyle izin vermedi.

Geçtiğimiz yılbaşında Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle bu yıl güvenlik önlemleri en üst düzeye çekilecek. İçişleri Bakanlığı her türlü güvenlik önlemini alarak hain saldırılara karşı vatandaşın emniyetini sağlamak için canla başla çalışıyor. Şişli Belediyesi'nin düzenlemek istediği yılbaşı kutlamalarına bölgede terör saldırısı olabilir gerekçesiyle red kararı verildi.

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