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Son Dakika: Beyan Dara Öldürüldü!

Tunceli'de öldürülen terörist turuncu kategoride aranan Beyan Dara çıktı

Son Dakika: Beyan Dara Öldürüldü!

Tunceli'de öldürülen terörist turuncu kategoride aranan Beyan Dara çıktı

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:59
Son Dakika: Beyan Dara Öldürüldü!

İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede yer alan Beyan Dara olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle yer alan, terör örgütünün sözde "doğu cephe YJA star sorumlusu"  Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu belirlendi.

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