Son Dakika: Beklenen Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı

Beklenen anketin sonucu açıklandı.

MAK anket şirketi geçtiğimiz günlerde yaptırdığı anketinin sonuçlarını açıkladı. 1 ile 06 Haziran tarihlerinde 30 BÜYÜKŞEHİR ve (AMASYA ARTVİN, BATMAN, BİTLİS, BOLU, DÜZCE, GİRESUN, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, GÜMÜŞHANE, SİNOP, BİLECİK, YOZGAT, UŞAK, OSMANİYE, KIRKLARELİ, KARABÜK, KARS, KÜTAHYA, NEVŞEHİR, AKSARAY) 22 il, 134 ilçe de toplamda 5400 kişi ile YÜZYÜZE görüşmelerle yapılan anketten çıkan sonuçlar şu şekilde;

Araştırmanın; finansmanını MAK Araştırma Değerlendirme Danışmanlık A.Ş. karşılamış olup; Araştırmanın analiz ve değerlendirme çalışmalarını MAK Araştırma Değerlendirme Danışmanlık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ARGEDER DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ hazırlamıştır.

Seçimler için yapılan bu anketin saha çalışmasında %1.2 yanılma / hata payı ile değerlendirme yapılmıştır.

Araştırmaya katılanların % 53.5 erkek, % 46.5 bayan olmak üzere cinsiyet dengesi oluşturulmaya çalışılmıştır.

24 HAZİRAN'DA YAPILACAK GENEL SEÇİMLERDE OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERECEKSİNİZ?

MAK DANIŞMANLIK olarak trend oluşturma amaçlı her ay yaptığımız saha araştırmalarında sürekli sorduğumuz "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yerine 24 Haziran seçimleri çok yaklaştığı için " 24 HAZİRAN GENEL SEÇİMLERİNDE OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERECEKSİNİZ? Şeklinde sorduğumuz soruya verilen yanıtlar; kararsızların matematiksel dağılımı yapılmaksızın Ak Parti 42, CHP 23.5, MHP 9, İYİ Parti 10, HDP 9, SAADET 2, HÜDA-PAR 0,5 diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 1, KARARSIZ Seçmen oranı ise % 3 olarak tespit edilmektedir.

Bu noktada seçimin sonucunda vekil dağılımı ittifaksız seçime giren HDP ye büyük oranda endekslenmiş durumdadır. HDP baraj altı kalırsa Ak Parti'nin meclis çoğunluğu oluşabilir. Diğer durumda Sadece Ak Partinin değil Cumhur ittifakının da TBMM de sayısal çoğunluk sağlaması mümkün olmayabilir. Bunda TBMM ye giren parti sayısının çokluğu da etkilidir.

MAK DANIŞMANLIK olarak trend oluşturma amaçlı her ay yaptığımız saha araştırmalarında sürekli sorduğumuz "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar; kararsızların matematiksel dağılımının sonunda Ak Parti 43.5, CHP 24.2, MHP 9.3, İYİ Parti 10.3, HDP 9.2, diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adayların ise 1 de kaldığını göstermektedir.

Ancak kararsızların matematiksel dağılımdan öte iktidar karşıtı (kararlı ama kararını ifade etmeyen seçmen) olduğu konusunu değerlendiren uzmanların varlığı da dikkate alınmalıdır.

7 HAZİRAN - 1 KASIM 2015 VE 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ SEÇMENİN PARTİLER ARASI GEÇİRGENLİĞİNİ GÖSTERİR TABLO

AK PARTİ; 7 Haziranda % 41 civarında oy aldı. Bu seçimde Ak Partili seçmen MHP ve HDP ye doğru kayma gösterdi. Zira Ak Parti düşerken yükselen bu iki parti olmuştur.

CHP; Ak Parti'nin dip yaptığı 7 Haziranda da, tavan yaptığı 1 Kasım'da da bilindiği üzere % 25 oy aldı.

MHP; 7 Haziran'da Ak Partiden oy aldı, 1 Kasımda Ak Partiye oy verdi.

HDP; 7 Haziran'da Ak Partiden oy aldı, 1 Kasımda Ak Partiye oy verdi.

24 Haziran seçimlerine yaklaştığımızda ise;

1 Kasım seçimleri ile kıyasladığımızda Ak Parti'den aynı ittifakta yer aldıkları MHP ye % 5 oy kayması, İYİ Parti'ye yaklaşık % 1,5 -2 oy kayması, Saadet Partisi ve Hüda Par ' a ise yaklaşık % 1,5-2 oy kayması görülmekte, Buna karşılık Ak Partiye DE 1 Kasımda HDP ye oy veren seçmenden yaklaşık % 1 lik oy kayması gözlemlenmektedir.

Bu noktada 1 Kasım seçimlerinde % 12 oy alan MHP ise bu seçmen grubunun yarısından fazlasını yani yaklaşık 6-7 puanı İYİ Partiye kaptırırken; kalan 5 puanının üstüne 4 puan kadar Ak Partiden oy almaktadır.

Oyuna bir siyasi parti kimliği ile ilk kez 24 Haziranda girecek olan İYİ Parti ise oylarını 6-7 puan MHP den, 1 puan CHP den ki; Muharrem İnce öncesi CHP den daha fazla oy alıyordu. 1,5 - 2 puan kadar da Ak Partiden almaktadır.

24 HAZİRAN 2018 DE YAPILACAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE CUMHURBAŞKANI OLARAK KİME OY VERECEKSİNİZ?

Sorusuna kararsızların matematiksel dağılımı sonrası seçmenlerin % 51,5 ü Recep Tayyip ERDOĞAN, % 24,4 u Muharrem İNCE, % 12,5 i Meral AKŞENER, % 8,8 sı Selahattin DEMİRTAŞ, % 2,2 Temel KARAMOLLAOĞLU, % 0,6 Doğu PERİNÇEK demektedir. Kararsız % 6 lık seçmen kitlesinin matematiksel dağılımı durumunda bıçak sırtı (16 Nisan Referandumu benzeri) bir sonuç çıkabileceği, kararsız seçmenin çoğunlukla muhalif seçmenden farklı nedenlerle kanaatini ifade etmeyen seçmen olması ihtimalinde ise seçimin ikinci tura kalacağının habercisi bir araştırma sonucu ile karşı karşıyayız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA