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Son Dakika: Ankara'da Servis Aracı Devrildi ! Onlarca Yaralı Var

Ankara-Bala kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Servis aracının devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada onlarca yaralı olduğu ifade edildi.

Son Dakika: Ankara'da Servis Aracı Devrildi ! Onlarca Yaralı Var

Ankara-Bala kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Servis aracının devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada onlarca yaralı olduğu ifade edildi.

01 Kasım 2019 Cuma 15:00
Son Dakika: Ankara'da Servis Aracı Devrildi ! Onlarca Yaralı Var

Ankara-Bala kara yolunda bir servis aracı devrildi.

SERVİS ARACI DEVRİLDİ

Feci kazada devrilen servis aracının Çankaya Belediyesine ait olduğu belirlendi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

30 KİŞİ YARALANDI

Ayrıca meydana gelen kazada 30 yaralı olduğu belirtildi. 

Kaza hakkında bir gelişme olduğunda detayları kamupersoneli.net olarak anlık olarak okuyucularımıza aktaracağız. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
AnaraKaza
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