Son dakika... Ankara'da deprem!

Ankara'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ankara'nın Bala ilçesi olarak açıkladı. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korku ve paniğe yol açtı.

Ankara Çankaya 'da ve Mamak 'ta deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli hissedilirken Mansur Yavaş bir açıklama yaptı.

AFAD ve Kandilli tarafından üst üste yapılan açıklamalarda 13:11'de bir deprem meydana geldiği açıklandı.

3,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem , bölgede kısa süreli hissedilirken vatandaşlar olası artçı depremlerin olma ihtimali nedeniyle sokaklara çıktı. Deprem Çankaya'da , Mamak 'ta ve diğer ilçelerde hissedildi.

Deprem yerin 16.60 km derinliğinde meydana geldi.