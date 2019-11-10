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Son dakika... Ankara'da deprem!

Ankara'da merkez üssü Mamak olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Ankara'da deprem!

Ankara'da merkez üssü Mamak olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 Kasım 2019 Pazar 13:12
Son dakika... Ankara'da deprem!

Ankara'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ankara'nın Bala ilçesi olarak açıkladı. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korku ve paniğe yol açtı. 

Ankara Çankaya 'da ve Mamak 'ta deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli hissedilirken Mansur Yavaş bir açıklama yaptı.

AFAD ve Kandilli tarafından üst üste yapılan açıklamalarda 13:11'de bir deprem meydana geldiği açıklandı. 

3,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem , bölgede kısa süreli hissedilirken vatandaşlar olası artçı depremlerin olma ihtimali nedeniyle sokaklara çıktı. Deprem Çankaya'da , Mamak 'ta ve diğer ilçelerde hissedildi. 

Deprem yerin 16.60 km derinliğinde meydana geldi.

Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler!
Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler!
Deprem Olurken Yapılması Gerekenler!
Deprem Olurken Yapılması Gerekenler!
Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler!
Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler!
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