Son Dakika: Alaattin Çakıcı Hastaneye Kaldırıldı

Son dakika haberi: Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Keskin T Tipi Cezaevi’ne nakledilen Alaattin Çakıcı, önceki gün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Çakıcı, rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gören Çakıcı’nın halen hastanede olduğu edinilen son dakika bilgileri arasında.

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