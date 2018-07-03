Son Dakika: AK Parti'den Erken Seçim Açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yerel seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığına yönelik soruları yanıtladı.

Basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra Yerel seçimlerin de erkene alınacağı yönünde ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.

Erken seçimin şu an için gündemde olmadığını söyleyen Ünal, "Daha henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen, Türkiye'yi güven atmosferine sokmuşken, yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını biz doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Türkiye şu anda önüne bakmaktadır. Türkiye'nin birinci önceliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesidir. Bizim bazı arkadaşlarımızın da açıklamaları sanki erken seçime destekmiş gibi sunuluyor.

Bizim gündemimizde herhangi bir seçim bulunmamakta. Türkiye daha yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye önüne bakıyor. Yeni hükümet sistemiyle beraber, bir sürü önceliğimiz var. Çocuklarımızla, kadınlarımızla ilgili, ekonomiyle ilgili, güvenlikle ilgili, enerji politikalarıyla ilgili... Türkiye'nin önünde çok ciddi gündemler var. Türkiye'nin önüne tekrar erken seçim tartışması getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim de gündemimizde erken seçim söz konusu değil." dedi.

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