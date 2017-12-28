SON DAKİKA! Adana'da Polis Merkezi Yakınında Patlama (Resmi Açıklama Geldi)

SON DAKİKA! ADANA'DA PATLAMA

Adana Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet Polis karakolu yakınında patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın kentin bir çok bölgesinden duyulduğu bildirildi.

ADANA PATLAMA

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen şiddetli patlama kentin birçok bölgesinden duyulurken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adana'daki patlamayla ilgili yeni bilgi geldikçe güncellenecek.

GÜNCELLEME: 20.10

Adana'daki Patlamayla ilgili yeni bilgi! ilk elde edilen bilgilere göre patlama neticesinde ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Adana Emniyet Müdürü Yıldız, "Şu an için herşey kontrol altında. Patlama ses pombasından meydana geldi. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor" dedi. Polis, bir şahsın bombayı bıraktığı ve kaçtığını tespit etti. Maskeli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: MYNET