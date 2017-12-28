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SON DAKİKA! Adana'da Polis Merkezi Yakınında Patlama (Adana Patlama Son Dakika!)

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen şiddetli patlama kentin birçok bölgesinden duyulurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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SON DAKİKA! Adana'da Polis Merkezi Yakınında Patlama (Adana Patlama Son Dakika!)

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen şiddetli patlama kentin birçok bölgesinden duyulurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 19:19
SON DAKİKA! Adana'da Polis Merkezi Yakınında Patlama (Adana Patlama Son Dakika!)

SON DAKİKA! ADANA'DA PATLAMA

Adana Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet Polis karakolu yakınında patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın kentin bir çok bölgesinden duyulduğu bildirildi.

ADANA PATLAMA

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen şiddetli patlama kentin birçok bölgesinden duyulurken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adana'daki patlamayla ilgili yeni bilgi geldikçe güncellenecek.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.12.2017 19:28
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Son DakikaSon Dakika Adana Patlama
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