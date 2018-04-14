Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

SON DAKİKA! ABD Suriye'yi Vurdu! Türkiye'den İlk Tepki

Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi vurdu. Saldırıda Şam, Hava, Humus , Dera ve Suveyda'ya saldırı düzenlendiği bildirildi. 

banner396

SON DAKİKA! ABD Suriye'yi Vurdu! Türkiye'den İlk Tepki

Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi vurdu. Saldırıda Şam, Hava, Humus , Dera ve Suveyda'ya saldırı düzenlendiği bildirildi. 

14 Nisan 2018 Cumartesi 09:06
SON DAKİKA! ABD Suriye'yi Vurdu! Türkiye'den İlk Tepki

ABD Suriye'yi Vurdu! Türkiye'den İlk Tepki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi vurdu. Saldırıda Şam, Hava, Humus , Dera ve Suveyda'ya saldırı düzenlendiği bildirildi. 

Türkiye'den İlk Tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi : 

Türkiye, 7 Nisan günü Duma'da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.

Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir. Uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe yoktur.

Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.

Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.04.2018 09:13
Anahtar Kelimeler:
Suriye VurulduSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hatay'da Karakol Ziyaretinde Bulunacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hatay'da Karakol Ziyaretinde Bulunacak
Penguen Lakaplı Örgüt Lideri Yakalandı
Penguen Lakaplı Örgüt Lideri Yakalandı
Ali Yalçın : Performans Değerlendirme sisteminde Mantık Yok
Ali Yalçın : Performans Değerlendirme sisteminde Mantık Yok

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim