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Son Dakika: 3 Kişinin Adaylığı Düşürüldü

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne girebilmek için gerekli şartları taşımayan ya da eksik evrak veren 3 bağımsız adayın, adaylıklarını düşürdü.

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Son Dakika: 3 Kişinin Adaylığı Düşürüldü

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne girebilmek için gerekli şartları taşımayan ya da eksik evrak veren 3 bağımsız adayın, adaylıklarını düşürdü.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:27
Son Dakika: 3 Kişinin Adaylığı Düşürüldü

YSK'dan bir son dakika açıklaması geldi.

24 Haziran 2018 'de gerçekleşecek olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne girebilmek için gerekli şartları taşımayan ya da eksik evrak verdikleri tespit edilen 3 bağımsız adayın, adaylıkları düşürüldü

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre YSK, bağımsız milletvekili adayı olarak başvuruda bulunanların bilgi ve belgelerini inceledi ve buna ilişkin kararını kamuoyuna açıkladı.

Bu kapsamda, Kocaeli'nden Niyazi İnce ile Ankara 1'inci seçim çevresinden Kamil Tekbaş ve Selami Karagöz'ün adaylıkları, gerekli şartları taşımadıkları ya da evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle düşürüldü.

Tokat, Hatay, Denizli ve Giresun'dan bazı bağımsız adayların çekilme taleplerini kabul eden YSK, eksik belgelerini süresi içinde tamamlayan Konya'dan Mücahit Ayan'ın adaylık başvurusunu kabul etti.

Kararlar, söz konusu adaylara tebliğ edilmesi için ilgili il seçim kurulu başkanlıklarına gönderildi

KPSSCAFE.COM.TR |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaYskMilletvekili Adayı
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