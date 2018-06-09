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Son Anket Sonucu: Oy Oranlarında Bomba Değişim

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçime 15 gün kala yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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Son Anket Sonucu: Oy Oranlarında Bomba Değişim

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçime 15 gün kala yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 09:25
Son Anket Sonucu: Oy Oranlarında Bomba Değişim

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. 

Seçime 15 gün kala harekete geçen Piar Araştırma şirketi, yaptırdığı anketinin sonucunu açıkladı. Mayıs ayı baz alınarak hazırlanan son anket sonuçlarına göre bu pazar günü seçim olsa AK Parti yüzde 34.8, MHP yüzde 7.3, CHP yüzde 23.4, İYİ Parti yüzde 17.2, HDP ise yüzde 14.1 ve SP ise yüzde 2.5 oranında oy alıyor.

Karasız seçmenlerin de dağıtılmış olduğu bu sonuçlara göre HDP de yüzde 10’luk seçim barajının üstünde yer alıyor.

İTTİFAKLARIN OY ORANI

Mayıs ayının son günlerinde yapılan ankete göre CHP, İYİ Parti ve SP'nin oluşturduğu Millet İttifakı, AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı 1 puanla geçtiği görünüyor.

Millet İttifakı, yüzde 43,1 oranında olurken; Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise 42,1 seviyesinde.

HDP BARAJI GEÇECEK Mİ?

Herhangi bir ittifaka katılmayarak seçimlere girecek olan HDP'nin oy oranı ise 14,1 olarak göze çarpıyor. HDP bu oy oranı ile baraj sorunu da yaşamıyor ve meclise giriyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY ORANLARI

Hazırlanan bu ankete göre Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan ilk kez yüzde 40 seviyesinin altında görünüyor. Ankete göre ilk turda yüzde 50+1’i bulamayan Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 26'ile Muharrem İnce oluyor.

Ankete göre Erdoğan’ın oy oranı yüzde 39.7, seviyesinde olurken Muharrem İnce’nin yüzde 26, Meral Akşener’in yüzde 21.2, Selahattin Demirtaş’ın ise yüzde 11.1, Temel Karamollaoğlu’na ise yüzde 1.8, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı.

İŞTE SON ANKET SONUÇLARI

Cumhur İttifakı oy oranı: Yüzde 42.1
Millet İttifakı oy oranı: Yüzde 43.1
HDP oy oranı: 14.1

PARTİLERİN OY ORANI

AK Parti: Yüzde 34.8
MHP: Yüzde 7.3
CHP: Yüzde 23.4
İYİ Parti: Yüzde 17.2
HDP: Yüzde 14.1
SP: Yüzde 2.5

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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