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Son Anket Sonucu Açıklandı: Partilerin Oy Oranında Flaş Değişim

Metropol Araştırma Şirketi tarafından bir kamuoyu araştırması yapıldı. Yapılan araştırmanın sonucu bugün açıklandı. açıklanan sonuçlarda oy oranlarında flaş değişim yaşandığı görüldü.

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Son Anket Sonucu Açıklandı: Partilerin Oy Oranında Flaş Değişim

Metropol Araştırma Şirketi tarafından bir kamuoyu araştırması yapıldı. Yapılan araştırmanın sonucu bugün açıklandı. açıklanan sonuçlarda oy oranlarında flaş değişim yaşandığı görüldü.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 21:20
Son Anket Sonucu Açıklandı: Partilerin Oy Oranında Flaş Değişim

24 Haziran seçimlerine doğru gidilirken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri seçim anketleri oldu.

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile ilgili yapılan son anketin sonucu açıklandı. Metropoll Araştırma Şirketi'nin "Türkiye’nin Nabzı Mayıs 18" başlığıyla yayınladığı kamuoyu araştırma sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy oranı önceki aya göre yüzde 3.4 seviyesinde düşerek 46.3’e gerilerken , onaylamayanların oranı yüzde 3.7 artarak yüzde 47.8’e çıktı.

MHP'DEN ERDOĞAN'A DESTEK AZ

Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçmeninin yüzde 89.2’sinin onayını alırken, MHP seçmenininse sadece yüzde 30’luk onayını alabildi.

Erdoğan’ı tek başına oy oranı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasından sonra yüzde 67.6’ya çıkmış ve bu oran 16 Nisan referandumunda yüzde 52.4 seviyesine kadar inmişti.

KILIÇDAROĞLU YÜKSELİŞTE

Metropol araştırma şirketi tarafından yapılan bu araştırmaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev onayıysa geçtiğimiz aya göre yüzde 1.6 artarak yüzde 25 oldu.

Kılıçdaroğlu kendi partisinin seçmeninden yüzde 67.7 düzeyinde onay alırken, HDP seçmeninden yüzde 16.5, diğer partilerden yüzde 24.5 onay aldı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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