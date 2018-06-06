Son 2 Anket Sonucu Açıklandı-İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı

Son iki seçim anketinin sonucu açıklandı.

24 Haziran günü hem Milletvekili hem de Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gidecek olan seçmenlerin en çok merak ettiği konu seçim anketleri oldu. Vatandaşlar internet üzerinden anket şirketlerinin yaptığı kamuoyu araştırma sonuçlarını aramaya başladı. Anket şirketleri ise sahadaki çalışmalarını hızlandırdı ve seçim anketlerinin sonuçlarını açıklamaya başladı.

Seçimlere 17 gün kala, halkın nabzını tutan 2 önemli anket şirketi, yaptıklaı bu kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Artegus, ve Konda araştırma şirketleri tarafından yapılan araştırmalarda anket sonuçlarına göre Erdoğan seçimleri ilk turda kazanıyor.

Konda anket şirketi 2016 yılında gerçekleştirilen 1 Kasım Genel seçimler için Ak Parti, yüzde 41,7 CHP yüzde 27,9, MHP yüzde 14,2 ve HDP'nin de yüzde 11,8 oy alacağı öngörüsünde bulunmuştu.

1 Kasım seçimlerinde Ak Parti %49,49, CHP %25,31, MHP %11,90 ve HDP'de %10,76 oranında oy almıştı.

Konda Araştırma Şirketi tarafından 24 Haziran seçimleri ile ilgili yapılan araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53,3 seviyesinde oy alarak ipi göğüslerken, Cumhur İttifakının adayı Reep Tayyip Erdoğan'ı, yüzde 23,4 oy oranıyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce takip etti. Araştırmada, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Akşener yüzde 11 oranında oy alırken, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yüzde 10.8 oy aldı. Karamollaoğlu, 1,3 seviyesinde oy alırken Perinçek ise 0,1 oranında kaldı.

Argetus Araştırma Şirketi'nin siyasi eğilim araştırmasına göre ise, kararsız seçmenin oy oranının da dağılımı yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50,1 ile sandıktan zaferle çıkacak. Erdoğan'ın zaferle çıktığı sandıktan İnce yüzde 25,2, Akşener yüzde 12,2, Demirtaş yüzde 11,1 oy alacak.

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