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Soma davasında cezalar belli oldu

Soma davasında Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 6 ay, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezalarında indirim yapılmadan tutukluğun devamına karar verildi.

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Soma davasında cezalar belli oldu

Soma davasında Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 6 ay, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezalarında indirim yapılmadan tutukluğun devamına karar verildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:07
Soma davasında cezalar belli oldu

SOMA DAVASI Mağdur avukatları kararlar açıklandıktan sonra “taksir dediniz değil mi sayın hakim” diye sordular.

Hürriyet'ten Banu ŞEN'in aktardıklarına göre; mahkeme başkanı bu soruya “evet” cevabını verdi.

“Bu karar heyetinize aittir biz artık ailelerin yanındayız diyen” mağdur avukatları alkışlayarak salonu terk ettiler.

Bu arada salon karıştı, aileler ve bazı mağdur avukatları fenalaştı. Mahkemeye 10 dakika ara verildi.

Fenalık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

'TAKSİR' TEPKİSİ

Mağdur yakınları cezaların ‘bilinçli taksir’ yerine ‘taksir’ şeklinde verilmesi nedeniyle mahkeme heyetine 10 dakikalık aradan sonra da tepki göstermeye devam etti. Bazı sanık yakınlarının mahkeme heyetine terlik fırlattığı görüldü.

ALP GÜRKAN'A BERAAT

Olaydan 6 ay önce soma maden işletmesinin yönetim kurulu başkanlığını oğlu Can Gürkan’a devreden Alp Gürkan’a beraat verildi.

Kararda toplam 14 kişi ceza alırken 37 sanık beraat etti. Ceza alan sanıklardan beşi tutukluydu.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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