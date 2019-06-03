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Sokakta sigara içen kadına dayak !

Çorum'da sokakta sigara içen bir kadını darp ettiği iddia edilen şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislere direndi. Şüpheli gözaltına alınırken, tepki gösteren kalabalığa polis müdahale etti.

Sokakta sigara içen kadına dayak !

Çorum'da sokakta sigara içen bir kadını darp ettiği iddia edilen şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislere direndi. Şüpheli gözaltına alınırken, tepki gösteren kalabalığa polis müdahale etti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:30
Sokakta sigara içen kadına dayak !

Çorum'da sokakta sigara içen M.Ç. adlı kadını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmak istenen O.N.A. ile polis arasında arbede çıktı. Takviye ekiplerin müdahalesi ile şüpheli gözaltına alınırken, tepki gösteren kalabalığa polis cop ve biber gazı ile müdahale etti. 

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, O.N.A. sokakta sigara içtiği için tartıştığı M.Ç. adlı kadını darp etti. M.Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. O.N.A. ile kendisini gözaltına almak isteyen polis arasında arbede yaşandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte polise bıçak çektiği öne sürülen O.N.A., gözaltına alındı. Çevrede toplanan kalabalık O.N.A.'nın gözaltına alınmasını tepki göstererek, polisle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis kalabalığı cop ve biber gazı kullanarak dağıttı. Biber gazından etkilenen bazı kişiler hastaneye başvurdu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu arada polise başvuran M.Ç., sokakta sigara içtiği sırada O.N.A’nın kendisine hakaret ettiğini ve bıçak göstererek, darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu.   
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
sokakta sigara içen kadına dayak
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