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Sokakta kurban kesenlere para cezası uygulanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı boyunca kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak. Umuma açık yerlerde kurban kesenlere para cezası uygulanacak.

Sokakta kurban kesenlere para cezası uygulanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı boyunca kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak. Umuma açık yerlerde kurban kesenlere para cezası uygulanacak.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:25
Sokakta kurban kesenlere para cezası uygulanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı boyunca kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak.

Kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenler "Alo 181" hattına ihbar edilebilecek.

Kurban satışı ve kesimi, belediyece belirlenen yerlerde yapılacak. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 287 lira idari para cezası uygulanacak.

Çevre Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veya suya veren kurban kesim yerlerine 72 bin 197 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1794 lira idari para cezası verilecek. 

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sokakta kurban kesenlere para cezası uygulanacak
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