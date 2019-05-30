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Sokak röportajında 'Kafa keserim' diyen kişi sınır dışı edilecek

Bursa'da yerel bir gazetenin yayın yaptığı esnada 'Kafa keseceğim' diyerek büyük tepki toplayan, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Sokak röportajında 'Kafa keserim' diyen kişi sınır dışı edilecek

Bursa'da yerel bir gazetenin yayın yaptığı esnada 'Kafa keseceğim' diyerek büyük tepki toplayan, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 20:46
Sokak röportajında 'Kafa keserim' diyen kişi sınır dışı edilecek

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda yaşandı. Yanındaki çocuğu sokak ortasında darp eden kadına bir genç, "Burası Türkiye, burada çocuğunuzu darp edemezsiniz" diye tepki gösterdi.

O esnada kadınla birlikte yürüyen A.A.F. isimli Suriyeli şahıs, "Kafa keseceğim" diye tepki gösterdi. O anlar ise yerel bir gazetenin kamerasına yansıdı.

Olaydan sonra A.A.F. isimli şahıs gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan A.A.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan A.A.F. ifadesinde sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. A.A.F. ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.A.F.'nin serbest bırakıldıktan sonra hakkında sınır dışı edilmesi yönünde karar verildiği ve bu sebeple şahsın Bursa İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.05.2019 20:48
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