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Sokak ortasında yaralı bulunan uzman çavuş kurtarılamadı

Giresun’a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde tabanca ile başından vurulmuş vaziyette bulunan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Sokak ortasında yaralı bulunan uzman çavuş kurtarılamadı

Giresun’a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde tabanca ile başından vurulmuş vaziyette bulunan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:22
Sokak ortasında yaralı bulunan uzman çavuş kurtarılamadı

Giresun’a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde tabanca ile başından vurulmuş vaziyette bulunan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ajanslara  yansıyan bilgilere göre, Şebinkarahisar'da görev yapan 24 yaşındaki uzman çavuş Ufuk Kaşıkçı evinden yaklaşık 100 metre mesafede silahla kafasından vurulmuş vaziyette yaralı olarak bulundu. Ağır yaralı olarak Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Kaşıkçı'nın göreve gitmek için evden çıktığı ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynaklar; İHA

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