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Sokak Ortasında Komşusunun Kafasına Sıktı! Şok Görüntüler!

Adıyaman’da, sokak ortasında engelli bir adamı başından vurarak öldüren şahıs polisin yürüttüğü çalışma ile yakalandı. Cinayet zanlısı cinayete kurban giden Ahmet Elçi’nin eski komşusu çıktı. İşte detaylar...

Sokak Ortasında Komşusunun Kafasına Sıktı! Şok Görüntüler!

Adıyaman’da, sokak ortasında engelli bir adamı başından vurarak öldüren şahıs polisin yürüttüğü çalışma ile yakalandı. Cinayet zanlısı cinayete kurban giden Ahmet Elçi’nin eski komşusu çıktı. İşte detaylar...

27 Ocak 2019 Pazar 17:26
Sokak Ortasında Komşusunun Kafasına Sıktı! Şok Görüntüler!

Adıyaman’da, sokak ortasında engelli bir adamı başından vurarak öldüren şahıs polisin yürüttüğü çalışma ile yakalandı. Cinayet zanlısı cinayete kurban giden Ahmet Elçi’nin eski komşusu çıktı. İşte detaylar...
 

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Adıyaman'ın merkez ilçesinde bulunan Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi’nin yanına yaklaşan 69 yaşındaki Mehmet T. isimli şahıs eski komşusu olduğu öğrenilen Elçi ile tartışmaya başladı.

ELİNDEKİ TABANCAYLA SAKİN BİR ŞEKİLDE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Yaşanan tartışmadan sonra şahıs, tabancayı Elçi'nin başına dayayarak tetiği çekti. Elçi’yi sokak ortasında öldüren şahıs, daha sonra elindeki tabanca ile olay yerinden sakin bir şekilde ayrıldı. 

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Elçi burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

Olay sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri Ahmet Elçi’yi sokak ortasında öldüren Mehmet T’yi, Adıyaman- Gölbaşı karayolunda durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

CİNAYET ANI KAMERALARA YANSIDI

Sokak ortasında işlenen cinayet kamerala yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde cinayeti işleyen zanlının cinayeti işledikten sonra soğuk kanlı tavırlarla yürüyüp gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte cinayet anı görüntüleri;

Son Güncelleme: 27.01.2019 19:39
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