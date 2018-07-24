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Sokak Ortasında İğrenç saldırı: 68 Yaşındaki Kişi 11 Yaşındaki Kıza..

Rize'de 68 yaşındaki kişi, sokak ortasında kadınlara ve küçük kızlara cinsel saldırılarda bulundu.

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Sokak Ortasında İğrenç saldırı: 68 Yaşındaki Kişi 11 Yaşındaki Kıza..

Rize'de 68 yaşındaki kişi, sokak ortasında kadınlara ve küçük kızlara cinsel saldırılarda bulundu.

24 Temmuz 2018 Salı 19:21
Sokak Ortasında İğrenç saldırı: 68 Yaşındaki Kişi 11 Yaşındaki Kıza..

Rize'de feci bir olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunuldu. Taciz iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre Deniz ve Kuyumcular caddesi üzerinde bir kişinin çevrede bulunan kadınları taciz ettiği iddia edildi. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

MOBESE ve güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, bölgede bulunan kadınları ve küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiğini belirledikleri 68 yaşındaki A.K'yi  isimli kişiyi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen ve burada ifadesi alınan kişi, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaRizeTaciz
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