Sokak Ortasında 8 Aylık Hamile Kadına..

Tüyler ürperten görüntülerin adresi Hatay oldu.

Show TV'de yer alan son dakika haberine göre, korkunç olay geçtiğimiz 19 Nisan günü Hatay'da meydana geldi.

Sosyal medyada yayılan ve Show Haber'in ulaştığı görüntülerde, trafiğe kapalı bir yolda motosikletiyle ilerlemekte olan bir saldırgan, kendisini uyaran hamile kadına acımasızca vurmaya başladığı görülüyor.

Yolun trafiğe kapalı olduğunu söylemesi üzerine hamile kadına sinirlenen cani saldırgan, ona bir anda tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı.

Caninin acımzasızca gerçekleştirdiği saldırılar sonrası yere düşen kadının karnına tekme atan saldırgan, köpeğini de kadının üzerine saldırmaya devam ediyor. Kendisine müdahale eden yaşlı bir adama da saldıran Haluk İ. isimli cani saldırgan, saldırı sonrası motoruna binip bölgeden kaçmak istedi. Ancak o sırada yoldan geçen bir asker, motosikletteki saldırganı etkisiz hale getiriyor.

8 aylık hamile kadın iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırganın kısa süre sonra serbest kaldığı iddia edildi.

İşte o saldırı anına ait görüntüler.

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