Şok İddia: Ailelerden 30-40 liraya çocuk kiralayan dilenciler var

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, "Dilenciler çocuk kiralıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turizm sezonunun başlamasıyla zabıta, polis ve jandarma görevlileri dilencilere karşı mücadele başlattı. Birçok dilenci yakalandı ve tutanak imzalatıldı. Kabahatler Kanunu'na göre; dilencilik yapmanın cezası 109 lira" ifadesini kullandı.

Tezel şöyle devam etti:

"Gazetelerde bankalarda yüklüce hesapları, evleri olan dilencileri okumaya alıştık. Ama dilenciler kendileri için çerez parası olan 109 lirayı bile ödemiyorlar. Örneğin Manavgat Belediyesi zabıtası tarafından 1 Ocak'tan bu yana 200 kez işlem yapılan dilencilere, toplam 31 bin 400 lira idari para cezası uygulanmış.

Ancak dilenciler, cezayı ödemeyeceklerini belirterek tekrar dilencilik yaptıkları bölgelere geri dönüyormuş.

Dilencilere karşı halkta belli bir bilinç oluştu ama yine de para verenler var. Dilencilere para verenler manevi açıdan kendilerini mutlu hissediyorlar ama o paralar dilencileri daha zengin yapıyor!

En kötüsü de kucağında çocuğuyla dilenenler. O çocukların suçu ne? Onların dilencilerin çocuğu olduğunu mu sanıyorsunuz? Başka ailelerden çocuk kiralayan dilenciler var. Yanlış okumadınız, çocuk kiralıyorlar!

Manavgat'ta dilencilerin her ay kucaklarında 1 yaşından küçük farklı çocuklarla dolaştıklarını anlatan zabıta görevlileri, 'Biz ilk başlarda ne olduğunu tam anlayamadık. Bir süre sonra çocuklar değişmeye başladığında fark ettik. Bunlar birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30 liraya, 40 liraya kiralıyormuş' dedi.

Daha önce de yazdım; insanların manevi duygularını sömüren dilenciler yüzünden gerçek garibanlara ulaşamıyoruz. Çocuk kiralamak ise insan ticareti suçuna girer. Ortada Kabahatler Kanunu kapsamına girmeyen büyük bir suç var. Dilencilere karşı daha sert tedbirler alınmalı."

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