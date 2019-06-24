Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94022
ALTIN
258.238
DOLAR
5.7212
STERLIN
7.2974
EURO
6.5119
Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti
Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !
YSK'dan Flaş Mühür Kararı!
Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü!

Şok İddia: Ailelerden 30-40 liraya çocuk kiralayan dilenciler var

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, bazı dilencilerin başka ailelerden çocuk kiraladığını belirtti. Tezel, kaynağının "Biz ilk başlarda ne olduğunu tam anlayamadık. Bir süre sonra çocuklar değişmeye başladığında fark ettik. Bunlar birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30 liraya, 40 liraya kiralıyormuş" dediğini aktardı.

Şok İddia: Ailelerden 30-40 liraya çocuk kiralayan dilenciler var

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, bazı dilencilerin başka ailelerden çocuk kiraladığını belirtti. Tezel, kaynağının "Biz ilk başlarda ne olduğunu tam anlayamadık. Bir süre sonra çocuklar değişmeye başladığında fark ettik. Bunlar birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30 liraya, 40 liraya kiralıyormuş" dediğini aktardı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 08:27
Şok İddia: Ailelerden 30-40 liraya çocuk kiralayan dilenciler var

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, "Dilenciler çocuk kiralıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turizm sezonunun başlamasıyla zabıta, polis ve jandarma görevlileri dilencilere karşı mücadele başlattı. Birçok dilenci yakalandı ve tutanak imzalatıldı. Kabahatler Kanunu'na göre; dilencilik yapmanın cezası 109 lira" ifadesini kullandı.

Tezel şöyle devam etti:

"Gazetelerde bankalarda yüklüce hesapları, evleri olan dilencileri okumaya alıştık. Ama dilenciler kendileri için çerez parası olan 109 lirayı bile ödemiyorlar. Örneğin Manavgat Belediyesi zabıtası tarafından 1 Ocak'tan bu yana 200 kez işlem yapılan dilencilere, toplam 31 bin 400 lira idari para cezası uygulanmış.

Ancak dilenciler, cezayı ödemeyeceklerini belirterek tekrar dilencilik yaptıkları bölgelere geri dönüyormuş.

Dilencilere karşı halkta belli bir bilinç oluştu ama yine de para verenler var. Dilencilere para verenler manevi açıdan kendilerini mutlu hissediyorlar ama o paralar dilencileri daha zengin yapıyor!
En kötüsü de kucağında çocuğuyla dilenenler. O çocukların suçu ne? Onların dilencilerin çocuğu olduğunu mu sanıyorsunuz? Başka ailelerden çocuk kiralayan dilenciler var. Yanlış okumadınız, çocuk kiralıyorlar!
Manavgat'ta dilencilerin her ay kucaklarında 1 yaşından küçük farklı çocuklarla dolaştıklarını anlatan zabıta görevlileri, 'Biz ilk başlarda ne olduğunu tam anlayamadık. Bir süre sonra çocuklar değişmeye başladığında fark ettik. Bunlar birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30 liraya, 40 liraya kiralıyormuş' dedi.

Daha önce de yazdım; insanların manevi duygularını sömüren dilenciler yüzünden gerçek garibanlara ulaşamıyoruz. Çocuk kiralamak ise insan ticareti suçuna girer. Ortada Kabahatler Kanunu kapsamına girmeyen büyük bir suç var. Dilencilere karşı daha sert tedbirler alınmalı."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
şok iddia ailelerden liraya çocuk kiralayan dilenciler var
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuğçe Kazaz: İmamoğlu'nun başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır
Tuğçe Kazaz: İmamoğlu'nun başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti
Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !
Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim