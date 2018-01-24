Skandal Savunma: "Bizim Güzel Kadınlarımız Var"

Adana'da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, fuhuş dolandırıcılığı yapan Cono aşireti çetesi çökertildi. Çökertilen çete ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cono aşireti olarak bilinen aile 3 ay teknik ve fiziki takibe alındı. Teknik takipten sonra "fuhuş vaadiyle" kandırdıkları 100 erkeği gasp eden çeteye operasyon yaptı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 31'i kadın olmak üzere toplamda 46 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 46 kişiden 28'i kadın 38'i hakkında tutuklama kararı verilirken 5 kişi ev hapsi aldı, 3 kişi ise serbest kaldı. Olayın ardından bir kişi sosyal medyada video paylaşıp özellikle Cono aşiretine mensup kadınları savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Otoban meselesinde çok affedersin, bizim güzel güzel bayanlarımız var. E-5’e çıkarlar ama fuhuş yapmazlar el çabukluğuyla yankesicilik yaparlar. Fuhuş yapacağım diye duranı el çabukluğuyla sövüşürler. Gasp yapmazlar zorla para almazlar. Ben yolda duruyorum bana neden bir araba durmuyor ama süslü püslü bir bayan durduğu zaman lastik yakıp arka arkaya duruyorlar. Neden, çünkü o kadından faydalanabilir miyim diye ama faydalanamıyorlar. Kadınlar el çabukluğuyla yankesicilik yapıp cebinden bir miktar parasını alınca, kadınında herhangi bir faydası olmadığı zaman hemen gidiyor şikayet etmeye. Diyor ki beni 3-5 kadın gasp etti boynuma çullandılar. Kesinlikle böyle bir olay yok, el çabukluğuyla iki parmak ile yankesicilik yaparlar başka bir şey yok."

Kpsscafe.com.tr | Ankara