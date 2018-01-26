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Skandal Olay: Üniversite Öğrencisi Kediyi Çamaşır Makinesine Attı ve..

Skandal haber: Üniversite öğrencisi bir genç, sosyal medya üzerinde yaptığı çelişkili paylaşımlar sonrası hayvanseverlerin dikkatini çekti. Bunun üzerine bu kişinin kedisini öldürdüğü ortaya çıktı.

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Skandal Olay: Üniversite Öğrencisi Kediyi Çamaşır Makinesine Attı ve..

Skandal haber: Üniversite öğrencisi bir genç, sosyal medya üzerinde yaptığı çelişkili paylaşımlar sonrası hayvanseverlerin dikkatini çekti. Bunun üzerine bu kişinin kedisini öldürdüğü ortaya çıktı.

26 Ocak 2018 Cuma 17:20
Skandal Olay: Üniversite Öğrencisi Kediyi Çamaşır Makinesine Attı ve..

Adının Abdullah olduğu öğrenilen bir kişi, sosyal medya platformu üzerinden kedisinin kaybolduğunu ve yeni bir kedi sahiplenmek istediğini söyledi.

Kedisi kaçmış gibi ifadeler kullanan bu kişi, ilan verdi ve yeni bir kedi almak istediğini söyledi. Ancak bu kişinin şüpheli tavırları sosyal medya üzerinde hayvanseverlerin dikkatini çekti. Çelişkili ifadeler kullandığı için dikkatleri üzerine çeken Abdullah Ç. isimli kişi, sonunda yaptıklarını itiraf etti. Kedisinin aslında kaçmadığını söyleyen genç, durumdan korktuğu için başka bir ilan verdiğini, ölen kedisinin de ölüsünü poşete koyarak çöpe attığını dile getirdi.

Sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde, suçlamaları kabul etmeyen üniversiteli genç, üç aylık kediyi kasıtlı olarak zehirlemediğini, verdiği yağlı döneri yedikten sonra kedisinin öldüğünü ve onu poşete koyarak çöpe attığını söylüyor.

Abdullah Ç., evde giysilerini çamaşır makinesine attığı sırada diğer kedinin makineye girdiğini, kendisinin bu durumu fark etmediğini öne sürerek, "Çamaşır makinesini çalıştırıp evden aceleyle çıkmıştım. Döndüğümde çamaşırların arasında kedinin olduğunu gördüm" sözlerini söyledi.

Çamaşır makinesinde kaldığı için ölen kediyi koyduğu naylon poşeti de komşularına gösteren A.Ç., kanı işaret edip, kediyi kestiğini söyleyen bir komşusuna da "Onlar kan değil, salça" yanıtını veriyor.

Komşularının şikâyeti üzerine A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Ç., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Başka Olayda Kediyi Öldürmekten Tutuklanmıştı

Eskişehir'de üç yıl önce meydana gelen başka bir olayda da sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanayla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Mustafa Can Aksoy, üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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