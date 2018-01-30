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Skandal Olay: Tecavüze Kalkışan Babasını Öldürdü

17 yaşındaki E.Y. isimli genç kız, kimsenin evde olmadığı anca babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan genç kız, babasının kendisine iki aydır cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

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Skandal Olay: Tecavüze Kalkışan Babasını Öldürdü

17 yaşındaki E.Y. isimli genç kız, kimsenin evde olmadığı anca babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan genç kız, babasının kendisine iki aydır cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

30 Ocak 2018 Salı 13:02
Skandal Olay: Tecavüze Kalkışan Babasını Öldürdü
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Cinsel istismar ve taciz haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Art arda gelen bu haberler tüm Türkiye'de büyük tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Cinsel istismar haberinin bugünkü adresi Aydın oldu. Aydın'da meydana gelen olayda 17 yaşındaki genç kız, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği babasını av tüfeği ile öldürdü. 

Söke'de meydana gelen olayda,17 yaşındaki E.Y. isimli genç kız, evde kimse yokken kendisine cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü babası F.Y.'yi, av tüfeğiyle vurdu. Genç kız, babasının 2 aydır kendisine sürekl iolarak cinsel tacizde bulunduğunu da iddia etti.

Aydın Söke'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sazlı Mahallesi'nde önceki akşam saat 18.30 sularında meydana gelen olayda, F.Y.'ye ait evden bir el silah sesi duyuldu. Silah sesi üzerine komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, 5 çocuk babası, inşaat işçisi F.Y.'yi göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş halde yerde ölü şekilde buldu.

Yerde hareketsiz halde yatan F.Y.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ancak, av tüfeği ile göğsünden vurulan F. Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. fadesine başvurulan E.Y'nin, babasının yaklaşık 2 aydır kendisini taciz ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Babasını Öldürdüğünü İtiraf Etti

İlçede bulunan bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışmakta olan E.Y. isimli 17 yaşındaki genç kız, babasını kendisinin öldürdüğünü belirtip, suç aleti tüfekle jandarmaya teslim oldu.

2 Aydır Taciz Ediyordu

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki E.Y.'nin, babasının kendisine 2 aydır cinsel tacizde bulunduğunu, olay günü de işten geldiğinde, kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı için öldürdüğünü itiraf etti.

Evde Başka Kimse Yoktu

F.Y.'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. E.Y.'nin annesi ve kardeşlerinin olay sırasında evde olmadıkları bildirildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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