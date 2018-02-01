Skandal Olay: Evine Çağırdığı 6 Yaşındaki Suriyeli Kıza..

Skandal haberin adresi Burdur oldu. Edinilen son bilgilere göre Burdur'un Bucak İlçesinde 16 yaşındaki kişi Suriyeli çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Bucak'ta meydnaa gelen olayda, Suriyeli komşusunun 6 yaşındaki kızını çay ve şeker verme bahanesiyle kandırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen o kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bucak ilçesi Cami Mahallesi'nde önceki 16 yaşındaki gün F.K. isimli şüpheli, komşuları Suriye uyruklu ailenin 6 yaşındaki çocuğu M.E. isimli kızı çay ve şeker vermek bahanesiyle evine çağırdı.

Nitelikli Cinsel İstismar

Şahsın evde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine aile polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli F.K. "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara