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Skandal İddia: Müdür Yardımcısı 12-13 Yaşlarındaki 8 Kız Öğrenciye..

Muğla'da tüyleri diken diken eden korkunç bir iddia ortaya atıldı. Alınan son bilgilere göre okul müdür yardımcısının, yaşları 12 ile 13 arasında değişen 8 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi.

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Skandal İddia: Müdür Yardımcısı 12-13 Yaşlarındaki 8 Kız Öğrenciye..

Muğla'da tüyleri diken diken eden korkunç bir iddia ortaya atıldı. Alınan son bilgilere göre okul müdür yardımcısının, yaşları 12 ile 13 arasında değişen 8 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 20:15
Skandal İddia: Müdür Yardımcısı 12-13 Yaşlarındaki 8 Kız Öğrenciye..

Muğla'ya bağlı Datçe İlçesinde bulunan bir okulda korkunç bir olay yaşandığı iddia edildi.

Bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen ve polis ekipleri tarafundan yakalanarak gözaltına alınan müdür yardımcısı D.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Datça'da bulunan Kızlan Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 8 kız öğrenci, geçtiğimiz salı günü, müdür yardımcısı D.B.'nin kendilerine elle ve sözlü olarak tacizde bulunduğunu iddia etti. Durumu aile ve öğretmenlerine anlatan öğrenciler işlem yapılmasını istedi.

Konu Savcılığa ve İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildikten sonra, Datça Cumhuriyet Savcılığı, D.B. hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen Müdür yardımcısı D.B., önceki gün evinde gözaltına alınarak jandarmaya getirildi.

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Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 rehber öğretmen ise yaşları 12 ila 13 arasında değişen 8 kız öğrenciyle bir bir görüşmeler yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de D.B.'yi başlatılan idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırdı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan D.B., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan D.B'nin, Marmaris ilçesinde görev yaptığı okulda, kendisi hakkında başka bir konuyla ilgili inceleme yapıldığı öğrenilen müfettişi darbettiği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Datça'da görevlendirildiği ifade edildi.

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