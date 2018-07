Sizce İdam Gelmeli mi? Tıkla Ankete Katıl

Minik Eylül'ün vahşice öldürülmesi, son günlerde artan çocuk istismarları, terör suçları, Adana'da küçük çocuğa tecavüz.... Son günlerde art arda gelen kahredici haberler, vatandaşları hem yasa boğdu hem de öfkelendirdi.

Son olarak Ankara'da yaşanan, Minik Eylül'ün kaçırılması ve cinsel istismardan sonra vahşice öldürülüp gömülmesi olayı sonrası idam gelsin çıkışlarını arttırdı. Çocuk istismarcıları için idam gelmesini isteyen binlerce vatandaş, sosyal medya üzerinde yaptıkları paylaşımlar ile seslerini duyurmaya çalışıyor.

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak geçtiğimiz aylarda başlattığımız anketimizi güncelledik ve İdam gelmeli mi? sorusunu takipçilerimize sorduk. 25 bine yakın kişinin verdiği oylara göre İdam isteyenlerin sayısı oldukça fazla.

Anketimizde son durum ise şu şekilde; (Ankete katılmak için fotoğrazfa tıklayın.)

ANKETE KATILIN

Peki sizce idam cezası gelmeli mi? Hangi suçlara idam cezası getirilmeli?

ANKETE KATILMAK VE YORUM İLE DÜŞÜNCELERİNİZİ PAYLAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Not: Anketimizde her kullanıcı, İP adresi üzerinden 1 defa oy kullanabilir. Daha önce oy kullandıysanız bir daha oy kullanamazsınız.

SON AÇIKLAMALAR

Bahçeli'nin idam açıklaması:

"Çocuklar sürekli katlediliyorsa, sürekli istismara uğruyorsa her şey anlamını kaybetmiş, sözün geçerliliği bitmiş demektir"

"Durup düşünelim, çocuğa gücü yeten, çocuğa vahşet uygulayan, çocuğun ve körpe hayvanların kanını döken barbarların yaşama hakkı var mıdır? Dedim ya, her cani sürünerek yaşar. Her hain de korkaktır. İdam bile katiller için kurtuluştur! Bu rezillere öyle bir bedel ödetmeliyiz ki, yankısı yedi cetlerinden hissedilmelidir. Çocuk katilleriyle mücadele değil, savaşmak lazımdır. Ve bu savaş kazanılmalıdır, kazanılacaktır. İdamsa idam, cezaysa en ağır ceza, tecritse tecrit; gereği her neyse alçak barbarlara revadır, layık oldukları akıbet de bellidir. Bundan kaçamayacaklar, korkaklıklarının, hıyanetlerinin her türlü sonuçlarına katlanacaklardır. Eylül’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Katil ya da katilleri lanetliyorum. Çocuk ve kadına yönelik artan şiddetin önlenmesi konusunda her sorumluluğu üstleneceğiz. Dilerim ki, Leyla da acilen ve sağ salim bulunur, ailesine kavuşur. "

Bekir Bozdağ'ın açıklaması:

Küçük Eylül'ün öldürülmesini "Vahşice bir cinayet" olarak nitelendirdi. Bozdağ. "Hükümet olarak bugüne kadar bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık" diyen Bozdağ, yeni dönemde cinsel kastrasyon yani kimyasal hadım uygulamasını devreye socakalarını belirtti.

