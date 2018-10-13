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Sivil Polis Memuru Karakolda Polis Memuruna Demir Çubukla Saldırdı!

Konya'da polis merkezinde çalışan bir sivil polis memurun, bir polis memurunu demir çubukla başına vurarak yaralaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Sivil Polis Memuru Karakolda Polis Memuruna Demir Çubukla Saldırdı!

Konya'da polis merkezinde çalışan bir sivil polis memurun, bir polis memurunu demir çubukla başına vurarak yaralaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:34
Sivil Polis Memuru Karakolda Polis Memuruna Demir Çubukla Saldırdı!

Konya'da polis merkezinde çalışan bir sivil polis memurun, bir polis memurunu demir çubukla başına vurarak yaralaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BAŞINA DEMİR ÇUBUKLA VURDU

Konya - Merkez Meram ilçesinde bulunan Feridiye Polis Merkezinde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Rahmin A. aynı yerde görev yapan polis memuru Halit B'ye belinden çıkardığı demir çubukla vurmaya başladı. Diğer polis memurları saldırgan sivil memuru etkisiz hale getirirken başına darbe alan Halit B. yaralandı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan bir gün önce de bir başka polis memuruna saldırarak yumruk atan sivil memur Rahim A'nın psikolojik tedavi gördüğü, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu öğrenildi.

İşte saldırı anı kameralara böyle yansıdı;

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Son Güncelleme: 13.10.2018 19:00
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