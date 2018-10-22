Sivas'ta 17 kaçak göçmen yakalandı

Sivas'ta polis ekipleri tarafından yaplan huzur ve asayiş uygulamasında durdurduğu otobüsün içinden 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, saat 23:30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde huzur ve asayiş uygulaması yaptı. Kontrol noktasındaki polis ekipleri, Erzurum'dan Bursa'ya giden Hasan Y. yönetimindeki 34 YK 0712 plakalı yolcu otobüsünü şüphelenerek durdurdu. Otobüste yapılan incelemede aralarında 1 kadın ve 1 çocuğun da bulunduğu 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğu tespit edildi.



İran üzerinden yurda kaçak giren göçmenlerin, Ankara'ya gitmek istedikleri öğrenildi. Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs şoförü Hasan Y.'ye cezai işlem uygulanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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