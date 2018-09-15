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Şişli'de Döviz Bürosunu Soydular: Kaçış Anı Kamerada!..

Şişli'de bulunan bir döviz bürosunda 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.

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Şişli'de Döviz Bürosunu Soydular: Kaçış Anı Kamerada!..

Şişli'de bulunan bir döviz bürosunda 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:29
Şişli'de Döviz Bürosunu Soydular: Kaçış Anı Kamerada!..

Şişli'de bulunan bir döviz bürosunda 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.

İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosu 4 kişi tarafından soyuldu.

Haber Ajanslarına yansıyan bilgilere göre döviz bürosunun önüne geldikleri araçtan inen 3 maskeli soyguncu önce havaya 5 el ateş etti. Soygunculardan 2'si döviz bürosuna girerek, soygunu gerçekleştirdi.

Soyguncuların kaçış anı vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

İşte o anlar;

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Son Güncelleme: 15.09.2018 21:22
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