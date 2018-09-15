Şişli'de Döviz Bürosunu Soydular: Kaçış Anı Kamerada!..

Şişli'de bulunan bir döviz bürosunda 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.
İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosu 4 kişi tarafından soyuldu.
Haber Ajanslarına yansıyan bilgilere göre döviz bürosunun önüne geldikleri araçtan inen 3 maskeli soyguncu önce havaya 5 el ateş etti. Soygunculardan 2'si döviz bürosuna girerek, soygunu gerçekleştirdi.
Soyguncuların kaçış anı vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İşte o anlar;
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 15.09.2018 21:22