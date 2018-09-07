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Şişli'de banka soygunu! Silahlar patladı

Şişli Sıracevizler Caddesi üzerinde bulunan İskete Sokaktaki bankaya gelen yüzleri maskeli 2 kişi bankadan bir miktar parayı aldıktan sonra motosikletle kaçtı. Güvenlik görevlisini yaralayıp kaçan zanlıları yakalamak üzere polisler çalışma başlattı.

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Şişli'de banka soygunu! Silahlar patladı

Şişli Sıracevizler Caddesi üzerinde bulunan İskete Sokaktaki bankaya gelen yüzleri maskeli 2 kişi bankadan bir miktar parayı aldıktan sonra motosikletle kaçtı. Güvenlik görevlisini yaralayıp kaçan zanlıları yakalamak üzere polisler çalışma başlattı.

07 Eylül 2018 Cuma 15:24
Şişli'de banka soygunu! Silahlar patladı

Şişli Sıracevizler Caddesi üzerinde bulunan İskete Sokaktaki bankaya gelen yüzleri maskeli 2 kişi bankadan bir miktar parayı aldıktan sonra motosikletle kaçtı. Güvenlik görevlisini yaralayıp kaçan zanlıları yakalamak üzere polisler çalışma başlattı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı habere göre, Şişli’de bulunan bir banka silahlı ve motorsikletli iki şahıs tarafından soyuldu. Aktarılan bilgilere göre, bankaya silahlı ve maskeli giren şüphelilere bankanın güvenlik görevlisi müdahale etmeye çalıştı. Kaçarken ateş açan soyguncular güvenlik görevlisini yaraladı.

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Bir başka banka görevlisi tarafından acil butonuna basılması ile birlikte çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma ve operasyon başlatıldı.

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Polis ile soyguncular arasında kovalamaca yaşandığı görgü  tanıkları tarafından belirtildi. Soygunculardan birinin 25-30 yaşlarında olduğu ve elindeki kırmızı poşetle kaçtığı ifade edildi. 

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Son Güncelleme: 07.09.2018 16:04
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şişli banka soygunu silahlar patladı
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